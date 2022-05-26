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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700273/النائب-مجاهد-نصار-الدولة-لديها-خطة-واضحة-لجذب-الاستثمارات-الأجنبية-ومضاعفتها-لـ100-مليار-دولار

قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والتحرك على مستويات مختلفة لمضاعفتها لنحو 100 مليار دولار، خطوة جادة تحسب للرئيس السيسي وقيادته الرشيدة والمستقبلية للوطن، منوها بتخطي الصادرات المصرية للخارج خلال العام الماضي حاجز الـ40 مليار دولار.

تحيا مصر

مجاهد نصار: الدولة لديها خطة واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية ومضاعفتها لـ100 مليار دولار

وأشاد نصار، في تصريحات له اليوم، بتوجه الدولة بأن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر ونسب مشاركة أعلى والاستمرار في خطة الاصلاح الهيكلي من خلال تشجيع قطاعات كبيرة على المساهمة، وتيسير الاجراءات في مجال الصناعة، والحصول على التراخيص الصناعية لإقامة المشروعات.

ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى قيام مجلس الوزراء بوضع خطة واضحة لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى إجراءات توفير الأراضي للمشروعات وتذليل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين الجادين.

واختتم النائب مجاهد نصار، بالتأكيد على أن جملة أعمال البنية التحتية في الوطن والإنشاءات الضخمة في العاصمة الإدارية والاسكان الاجتماعي وإنشاء المدن الجديدة وغيرها، فتحت مجالات وأبواب هائلة للمستثمرين لضخ أموالهم في مصر، وتحقيق أرباح وزيادة أعمالهم وبالخصوص مع جو الأمن والاستقرار في الوطن.