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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700270/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-فى-3-أحواش-مواشى-بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في 3 أحواش للمواشي بمركز دشنا شمالي قنا.

دوت الخليج تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قناإخطارًا بنشوب حريق في 3 أحواش، بقرية الجحاريد في دشنا، دون إصابات، وانتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم السيطرة عليه قبل امتداده. النيابة العامة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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