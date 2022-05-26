انت الان تتابع تفاصيل خبر ربة منزل تحاول الانتحار بعد إهانة خطيبة ابنها لها.. بالدقهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700267/ربة-منزل-تحاول-الانتحار-بعد-إهانة-خطيبة-ابنها-لها-بالدقهلية

حاولت ربة منزل بمحافظة الدقهلية إنهاء حياتها وذلك عن طريق تناول 3 أشرطة متنوعة من الأدوية، ‏وذلك لسوء حالتها النفسية بعد قيام خطيبة نجلها بسبها وشتمها ولم يتحرك نجلها، أو يبدي اعتراضه على ما فعلته خطيبته ولم يأخذ أي موقف من ‏خطيبته.

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وجري نقل الأم إلي مستشفى منية النصر المركزي لإنقاذ حياتها وعلاجها ووضعها تحت الملاحظة ‏بقسم الباطنة وتم تحرير المحضر اللازم.‏

تفاصيل الواقعة

و تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول المصابة "أم هاشم ع. ‏ع."، 55عامًا، مقيمة بإحدى قري منية النصر،وادعاء تناول أدوية طبية بقصد الانتحار.‏

وعلى الفورانتقل ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر إلي المستشفى وبسؤال المصابة في محضر التحقيقات، أفادت بقيام ‏خطيبة نجلها بسبها وشتمها أمام نجلها والذي لم يقم بأخذ أي موقف من خطيبته، فغضبت من نجلها.

‏وتناولت السيدة شريطين من عقار دولوكيدين، وشريط بارا ستمول بقصد الانتحار وذلك لسوء حالتها ‏النفسية ولا تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وأنه لا توجد شبهة جنائية في ذلك.‏

وجري حجز المصابة في قسم الباطنة بمستشفى منية النصر المركزي تحت الملاحظة الطبية لحين ‏استقرار حالتها الصحية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .

تحذيرالأزهر الشريف من الانتحار

يشار أن الأزهر الشريف حذر في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان ، موضحا في منشور "مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك" ،مضيفا "احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده".‏