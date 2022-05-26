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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700264/تموين-كفر-الشيخ-تضبط-9-طن-عسل-غير-صالح-للاستهلاك-الآدمي

نجحت مباحث التموين بكفرالشيخ برئاسة العميد محمد دومه رئيس مباحث التموين، من ضبط 9 طن عسل غير صالح للاستهلاك الآدمي في مخزن لتجارة السلع الغذائية وتم التحفظ على المضبوطات، وعلى الفورتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق.

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ووردت معلومات عدة للعميد محمد دومه رئيس مباحث التموين مضمونها وجود مخزن للسلع التموينية بإحدي المدن يقوم بتخزين العسل بكميات كبيرة وغير مدون عليها آية بيانات تدل على إنتاجه ومكان الصلاحية.

وتم عرض المعلومة على اللواء أشرف صلاح درويش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والاذان أمرا بسرعة تتبع المعلومة وسرعة التأكد من مصداقيتها، وبعمل التحريات السرية والتي أثبتت صدق ما جاء في المعلومة.

النيابة العامة

وتم استئذان النيابة العامة وداهمت القوات المخزن وتمكنت القوة من ضبط 9 طن عسل غير صالح للاستهلاك الادمي وغير مدون عليه آية بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق.