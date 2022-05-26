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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700283/بنك-القاهرة-يحدد-رسوم-السحب-والاستعلام-من-الماكينات

تتباين رسوم السحب والاستعلام بين البنوك، وحدد بنك القاهرة رسوم السحب والاستعلام من الماكينات الآخري، لاسيما عن قرار البنك المركزي بأتاحتها بين مختلف البنوك بشكل مجاني، خلال أزمة كورونا، ويقدم دوت الخليج رسوم السحب من أي ماكينات خارج بنك القاهرة وأرقام خدمة العملاء.

بنك القاهرة بنك القاهرة يخصم في عملية السحب 7 جنيهات، ولكن في عملية الاستعلام 5 جنيهات. رقم خدمة عملاء بنك القاهرة تستطيعون التواصل مع خدمة عملاء بنك القاهرة مباشرة من خلال رقم الخط الساخن أو أرقام الخط الأرضى: الخط الساخن 16990 رقم التليفون 0222646401 وجدير بالذكر أن يوجد لـ بنك القاهرة العديد من الوكلاء فى معظم دول العالم ليصبح رقم تليفون خدمة عملاء بنك مصر من الخارج هكذا 0020216990.

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