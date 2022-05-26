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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700280/بنك-الإسكندرية-يكشف-رسوم-الاستعلام-عن-الرصيد

يتساءل عملاء بنك الإسكندرية عن رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بنك الإسكندرية أو أي بنك آخر خاصة أن التعاملات الإلكترونية أصبح أساسية في العصر الذي نشهده، ويقدم دوت الخليج تفاصيل الاستعلام عن الرصيد والسحب من ماكينات بنك الإسكندرية وغيرها.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات بنك الإسكندرية تتحدد رسوم السحب والاستعلام من ماكينات بنك الإسكندرية مجانًا. رسوم السحب والاستعلام من ماكينات غير بنك الإسكندرية قرر بنك الإسكندرية بخصم ثلاث جنيهات اذا تم الإستعلام عن الرصيد من أي ماكينة أخري. خدمة عملاء بنك الإسكندرية يمكن التواصل مع خدمة عملاء بنك الاسكندرية من خلال الآتي: رقم خدمة عملاء بنك الاسكندرية ١٩٠٣٣

رقم خدمة العملاء الدولي للاتصال من خارج مصر (0020219033 – 0020233006830).

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