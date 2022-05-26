نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الجيزة وأسماء أوائل الطلبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2022 من خلال رابط مديرية التعليم بالمحافظة، كما نقدم لكم شرح مبسط لخطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، كما قد أوضحنا لكم سابقاً من خلال موقع ثقفني في مقال سابق طريقة الحصول على النتيجة في جميع محافظات جمهرية مصر العربية من خلال روابط مباشرة ومخصصة لكل محافظة فقط بإدخال الاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2022 بالرقم القومي:

لقد تم الإعلان منذ قليل عن اعتماد معالي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، والأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ” الشهادة الإعدادية” الفصل الدراسي الثاني ” الدور الأول ” للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%، وذلك من خلال صفحة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كما أوضح سيادته أنه يمكن لطلبة الصف الثالث الإعدادي الحصول على الدرجات من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الإلكتروني الخاص برفع النتيجة والمتمثلة في أحد الروابط التالية؛

https://info.gizaresult.com/3.aspx https://na.gizaresult.com/3.aspx https://res.gizaresult.com/3.aspx

وذلك من خلال الدخول على احد الروابط السابقة والتي يجب العلم أنه من الممكن أن تكون بها مشكله مؤقتة بسبب الضغط عليها من الطلبة وأولياء الأمور، لذلك يجب متابعة الروابط حتى تعمل ثم اتبع الخطوات التالية؛

بعد الدخول إلى الرابط قم بالضغط على تبويب عرض النتيجة.

ليتم نقلك إلى صفحة أخرى تطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب( الرقم القومي بشهادة الميلاد).

ثم الضغط على علة كلمة بحث، ليتم عرض بيان نجاح مفصل للطالب بالدرجات.

أسماء أوائل الطلبة بمحافظة الجيزة للشهادة الإعدادية 2022:

كما يتقدم الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بخالص التهاني والتبريكات للطلبة والطالبات أوائل الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم 91 طالب وطالبة لما قدموا لأنفسهم ولمعلميهم وأهاليهم من نجاح وتفوق، نتيجة لجهدهم وكدهم المتواصل للحصول على أفضل النتائج والوصول إلى مستقبل مشرق إن شاء الله، وإليكم أسماء الطلبة الأوائل كما يلي.