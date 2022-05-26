وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا بشأن التعاون مع ممثلى الجامعات البريطانية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشؤون الجامعات، حول اللقاء الذى عُقد مع وفد من مُمثلى الجامعات البريطانية؛ لبحث ومناقشة سُبل التعاون مع الجامعات المصرية، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتور رشا كمال المُلحق الثقافى المصرى بلندن.





وتناول اللقاء الذى جاء على هامش المُشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى للتعليم بلندن فى المملكة المُتحدة، التعريف بآخر التطورات فى قطاع التعليم العالى بمصر، وتقديم صورة شاملة عن سُبل الاستثمار وتطوير العملية التعليمية لدعم سياسة واستراتيجية مُتخدى القرار، وكذلك بحث التعاون المُشترك فى المستقبل وأوجه الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.

وفى بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى تطلع مصر لاستمرار أواصر التعاون فى المستقبل بين الجانبين.

واستعرض نائب الوزير لشؤون الجامعات، تنوع روافد التعليم العالى فى مصر خلال السنوات الماضية، وذلك بزيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وإنشاء الجامعات التكنولوجية لاستحداث مسار تعليمى جديد، وتطوير مهارات الطلاب، وتأهيل الخريجين لتلبية مُتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وقدم الدكتور محمد الشرقاوى عرضًا تقديميًا يُبرز أهم مقومات الاستثمار فى التعليم العالى فى مصر، وتوضيح رؤية واستراتيجية التعليم العالى بمصر والتى تتماشى مع رؤية مصر 2030، والتى تُسلط الضوء على تطوير المعرفة والابتكار ومبادرة مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف بشكل أساسى إلى تحسين جودة التعليم الجامعى وإعداد وتأهيل الخريجين لتلبية متطلبات وتحديات سوق العمل، من خلال تقديم برامج دراسية تطور مهاراته الشخصية والرقمية.

كما أبرز معاون الوزير للتمويل والاستثمار، تواجد وتقدم الجامعات المصرية بالعديد من التصنيفات العالمية والعربية المرموقة، حيث شهدت الجامعات طفرة كبيرة فى الترتيب الدولى على مدار الخمسة أعوام السابقة، وكذا الدور الفاعل الذى تلعبه مصر فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد حرص الجامعات المصرية على زيادة التعاون الدولى مع الجامعات الدولية المرموقة لتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرًا إلى ترحيب مصر بالطلاب الوافدين بمرحلتى "البكالوريوس والدراسات العليا"، من خلال عرض إحصاءات تُبرز زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية خلال الأعوام الخمس السابقة.