«تموين الغربية»: توريد 130 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التموين بالغربية، محمد أبوهاشم، توريد 130 ألف طن قمح إلى شون وصوامع المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى.





وأشار وكيل الوزارة، فى بيان، إلى أن عمليات استلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مضيفا أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن. وطالب وكيل وزارة التموين المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل استمرارية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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