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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700272/رانيا-يوسف-ترد-على-اتهام-رامز-جلال-لها-بعدم-الحشمة-بـ-رامز-موفي-ستار-دمه-خفيف

خرجت الفنانة رانيا يوسف لتعرب عن مدى سعادتها بالإقامة الذهبية التي حصلت عليها في دبي، مؤكدة أنها لم تتوقف عن التسوق منذ أن ذهبت لزيارة هذه المدينة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات رانيا يوسف مع برنامج et بالعربي

وقالت رانيا يوسف خلال برنامج Et بالعربي: “دبي مدينة جميلة وبقضي معظم وقتي في الشوبينج والخروجات والعزومات”، وأضافت مازحه: “مش ملاحقة على الخروجات والعزومات”.

رانيا يوسف عن رامز جلال: عشرة عمري ودمه خفيف

وتطرقت رانا يوسف بالحديث عن الفنان رامز جلال والإنتقادات التي تعرض لها بسبب تنمره على نجوم الفن في رامز موفي ستار، فقالت: “رامز عشرة عمر وعارفة أنه مش بيقصد حاجة وحشة، ممكن أضايق من التنمر لو حاسة أن اللي قدامي نيته وحشة، لكن رامز نيته حلوة ودمه خفيف ومش قاصده حاجة وحشة.”

تصريحات رامز جلال عن رانيا يوسف

وكانت قد قال رامز جلال خلال حلقته مع رانيا يوسف في برنامج رامز موفي ستار، ساخرا من إطلالتها: :«ايه اللبس اللي أنتي مش لبساه دا.. ياريتك جيتي بالبطانة، مش عاملين حسابنا تيجي ملط، مفيش حاجة حشمة غير الجزمة».

رانيا يوسف

من ناحية أخرى انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.

وعُرض مؤخرًا للفنانة رانيا يوسف مسلسل «المماليك»، تدور أحداث مسلسل المماليك في إطار الـ60 حلقة، في سياق تشويقي حيث يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة في سياق درامي تشويقي، وضم المسلسل عددًا من النجوم، على رأسهم الفنانة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد، محمد لطفي، وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.