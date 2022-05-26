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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700271/التنسيقية-تهنئ-مها-سليمان-لتعيينها-عضو-مجلس-إدارة-مؤسسة-دار-الهلال

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الزميلة مها سليمان حسن مرعي عضو التنسيقية، لتعيينها من قبل الهيئة الوطنية للصحافة عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

دوت الخليج

"التنسيقية" تهنئ مها سليمان لتعيينها عضو مجلس إدارة مؤسسة "دار الهلال”

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها، دوام التوفيق والسداد في خطواتها المقبلة.

كما هنأت التنسيقية، السيد رمزي السيد أحمد، عضو التنسيقية، بمناسبة حصوله على الدبلوم التخصصي في الدراسات الأفريقية من كلية الدراسات الأفريقية العليا بتقدير جيد جداً. وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين له دوام التوفيق والنجاح في خطواته المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب تحت شعار "رؤية وطن".

‏‎هذا وبدأت فعاليات المنتدى بعرض فيلم قصير بعنوان (رؤية وطن)، وعرض فنى لفريق طلائع وزارة الشباب والرياضة، قبل أن يتم عرض البيان الختامي والتوصيات التي وصل إليها مننتدى شباب والرياضة.

وتضمنت توصيات المنتدى تنظيم منتدى العاملين بالشباب والرياضة تحت شعار "رؤية وطن" على أرض مصر، وتدشين موقع إلكتروني خاص بالعاملين بالشباب والرياضة، لتسهيل التواصل بين العاملين على مستوى العالم العربي كافة، وتسهيل تدريب العاملين بوزارات الشباب والرياضة على مستوى العالم العربي كافة.

وتضمن البيان الختامي، التوصية بأهمية التحول الرقمي وأهمية الهوية العربية واستثمار الشباب وتنميه مهارتهم، وأهمية وجود منصات عملية، وتأسيس مكتب للعاملين في وزاره الشباب والرياضة العربي في الدول العربيه لتسهيل التواصل بين الشباب كافه في العالم العربي. ضم وفد التنسيقية، احمد البشبيشي، نسمة حمدى، فاطمة يكن، ومريم النجدي.