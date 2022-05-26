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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700269/أهان-سيدات-مصر-واتهم-بالتطبيع-أزمات-افتعلها-عمرو-واكد-أثارت-غضب-المصريين

وضع الفنان عمرو واكد في مرمى الانتقادات في الأيام القليلة الماضية، وأصبح حديث السوشيال ميديا ووسائل الإعلام في ساعات بعدما نشر تويتة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر تسببت في غضب المصرييين وخاصة النساء، وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج أبرز أزمات عمرو واكد التي أثارت غضب الجمهور

أهان سيدات مصر

شارك عمرو واكد الجمهور بتويته عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أهان بها سيدات مصر، اذ جاءت على النحو الأتي: “ “يقال إن المرأة السيساوية أنثى بميت رجل، أم المرأة السيساوية سيدة بميت رجل انت مين فيهم”، وسرعان ما شنو رواد السوشيال ميديا هجوم عنيف عليه مطالبين المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بضرورة التدخل لإدانة الهجوم على نساء مصر والعمل على رفع قضايا دولية للولايات المتحدة الأمريكية، طلبا للتعويض وبتهم السب والقذف.

هاجم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ووصفه بـ “رجل النكسة”

هاجم عمرو واكد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ووصفه بـ “رجل النكسة”، وذلك في عام 2013 وكان رد فعل المصريين المطالبة بسحب الجنسية المصرية منه.

تعاون مع ممثلة إسرائلية معروفة بدعمها للكيان الصهيوني

أعلن عمرو واكد في وقت سابق مشاركته في فيلم Wonder woman، بطلته معروفة بإنتمائها الشديد للكيان الصهيوني وحازة على لقب ملكة جمال إسرائيل في عام 2004، دعت غال غادوت، وكانت ضمن جيش الإحتلال الإسرائيلي وشاركت في الحرب على لبنان.

قرارات بحبس عمرو واكد

اتهم عمرو واكد بالسجن لمدة 3 سنوات، بعدما اتهمه شاب بتحطيم سيارته قاصدا لكنه استطاع أن يخرج بكفالة 10 ألاف جنيها، وفي وقت سابق أصدر عليه حكم 8 سنوات بسبب رفضه لتجديد جواز سفره في الخارج.

معلومات عن عمرو واكد

جدير بالذكر أن عمرو واكد ممثل مصري، جاءت انطلاقته من خلال فيلم (جنة الشياطين)، والفيلم القصير (لي لي) المقتبس عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، لكن دوره في فيلم (أصحاب ولا بيزنس) قد ساهم في صنع شهرته على نطاق كبير بالرغم من صغر دوره في الفيلم، بعدها قدم عدة أفلام هامة منها (ديل السمكة، من نظرة عين، أحلى الأوقات، تيتو)