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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700268/أمام-أشرف-زكي-وسميرة-محسن-مجدي-كامل-يحصد-شهادة-الدكتوراة

يحتفل الفنان مجدي كامل اليوم الخميس بحصوله على شهادة الدكتوراة من المعهد العالي للفنون المسرحية وذلك أمام الفنان والدكتور أشرف زكي.

دوت الخليج ينشر لقطات من مناقشة مجدي كامل الدكتوراة

حصول مجدي كامل على الدكتوراة

احتفل الفنان مجدي كامل بحصده شهادة الدكتوراة من المعهد العالي للفنون المسرحية بعد أن ناقش رسالة الدكتوراة أمام لجنة تتكون من الدكتور والفنان أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون والدكتورة والدكتورة سحر سيد أمين والفنانة سميرة محسن.

وكانت رسالة الدكتوراة التي ناقشها الفنان مجدي كامل تحت عنوان "أسس تدريب الممثل وتطوير عنصر الإيقاع الأداء التمثيلي في العمل المسرحي".

وكانت قد بدأت مناقشة الرسالة اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءا بأكاديمية الفنون، وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يشرف على رسالة الدكتوراة، أما لجنة الإشراف فكانت تتكون من د. سميرة حسين المصيلحي أستاذ متفرغ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بجانب د. سحر سيد أمين أستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

دكتوراة الفنان مجدي كامل

وحرص على حضور حفل الدكتوراة كلا من زوجته الفنانة مها أحمد، وأبنائه، بجانب الإعلامية بوسي شلبي، والفنان إيهاب فهمي وآخرين من النجوم وجمهوره وطلاب الأكاديمية.

ومن جانبها الفنان مجدي كامل كان قد قال في تصريحات صحفية له إن هذه الرسالة استغرقت منه مجهود عدة سنوات من الجهد والتعب، وأعرب عن سعادته بمناقشتها وسط كوكبة من المبدعين والأساتذة المتخصصين.

وأشار إلى أن يهدفه بها لتطوير أدوات الممثل وربطها بإيقاع الأحداث والموسيقى، ويذكر أن آخر أعماله كان مسلسل "دنيا تانيه" في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته مع الفنانة ليلي علوي، ولاقى العمل ردود فعل إيجابية كثيرة واشادات واسعة.

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ويقول الفنان مجدي كامل في تصريحات صحفية، أن هذه الرسالة استغرقت عدة سنوات من الجهد والتعب، مبديا سعادته بمناقشتها وسط كوكبة من المبدعين والأساتذة المتخصصين، مشيرا أن الرسالة تهدف لتطوير أدوات الممثل وربطها بإيقاع الأحداث والموسيقى.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مجدي كامل كان مسلسل "دنيا تانية” الذي تم عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022، وكان بطولة الفنانة ليلى علوي.