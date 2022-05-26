محمد صلاح يرتدى حذاء جديدا فى نهائى دورى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 08:23 مساءً - كشف الحساب الرسمى لدورى أبطال أوروبا على موقع "تويتر" عن تخصيص الشركة الراعية لملابس الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى حذاء جديدا لنهائى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021-2022، الذى سيخوضه فى التاسعة مساء بعد غد السبت أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة التي يستضيفها استاد "دي فرانس".

ووفقاً للصورة التي تم الكشف عنها سيرتدي محمد صلاح حذاء أبيض ذى خط أزرق من المقدمة، خلال نهائى دورى أبطال أوروبا لأول مرة سيظهر به في البطولة القارية.

ويلتقى فريقا ليفربول ضد ريال مدريد في التاسعة مساء السبت القادم على ملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وتأهل ليفربول على حساب فياريال بعدما فاز الأول فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، فيما فاز الريدز ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.

بينما تأهل نادي ريال مدريد الى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في مباراة العودة على حساب مانشستر سيتي في مباراة العودة في العاصمة الإسبانية مدريد بنتيجة 3-1، بعدما تلقى خسارة في ملعب الاتحاد بنتيجة 3-2.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دو فرانس بفرنسا في تمام الساعة التاسعة مساء السبت 28 مايو بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية.

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائية فى دورى الأبطال للمرة رقم 17 فى تاريخه، كأكثر الأندية وصولا لنهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية فى أوروبا.

وفاز ليفربول على فياريال فى عقر داره بنتيجة 3-2 فى إياب نصف النهائى، بعدما فاز عليه ذهابا بنتيجة 2-0 فى ملعبه أنفيلد، ليتأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا للمرة العاشرة فى تاريخه.

وجاءت المواجهة الأولى أوروبيا بين ليفربول ضد الريال في نهائي عام 1981، والذى حسمه ليفربول لصالحه بهدف دون مقابل، على ملعب "حديقة الأمراء".