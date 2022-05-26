جدة - نرمين السيد - أتاحت محافظة الجيزة، رابطا إلكترونيا للحصول على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية.



جدة - نرمين السيد - أتاحت محافظة الجيزة، رابطا إلكترونيا للحصول على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية. ويمكن لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى الحصول على نتيجتهم من خلال هذا الرابـــــــط بعد إدخال الرقم القومى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- محافظة الجيزة تتيح نتيجتى الصف الأول والثانى الإعدادى (رابط مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.