جدة - نرمين السيد - أتاحت مديرية التربية والتعليم فى الجيزة، رابطا إلكترونيا للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2021/2022. ويمكن الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابـــــط وأدى طلاب الشهادة الإعدادية فى محافظة الجيزة، امتحانات نهاية العام خلال الفترة بين 14 و19 مايو الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.