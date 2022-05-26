عاجل- 3 روابط.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة بنسبة نجاح 82.6%

جدة - نرمين السيد - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل، وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى " الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسى الثانى " الدور الأول " للعام الدراسى 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، بلغ اجمالى عدد المتقدمين لاداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية وبلغ إجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الاعدادية 91 طالب وطالبة . كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 92.86 %، ونتيجة طلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 90% والتعليم الاساسى القسم المهنى بنسبة 90.86%. وقال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الالكترونى من خلال هذه الروابط من هـنــــا أو هنــــــا أو هنــــــا

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