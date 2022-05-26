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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /700266/راغب-علامة-عن-الأحوال-في-لبنان-الوضع-مخيف-والصورة-حزينة

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة تويتر يهاجم فيها الأوضاع في لبنان.

دوت الخليج يرصد تعليق راغب علامة على الأوضاع في لبنان

راغب علامة الأوضاع في لبنان

ظهر المطرب اللبناني راغب علامة في تغريدة له وهو يهاجم الأوضاع والأحوال التي يمر بها لبنان خلال الفترة الحالية، بسبب الوضع غير المستقر الذي تشهده البلاد.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: “الوضع اللبناني مخيف جدا.. الصورة حزينة.. بلدنا الجريح لن يستقيم إلا بمؤتمر تأسيسي جديد”.

وأضاف: “تغيير كامل لهذا النظام، نظام يعتمد على الكفاءة والإنتاج والتطور والمحاسبة، لا على الطائفية البغيضة”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

راغب علامة في أمريكا

وفي سياق آخر، يتواجد الفنان راغب علامة حاليًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة شقيقه ومدير أعماله الذي يدعى خضر بجانب نجله الكبير خالد، وذلك بالتزامن مع جولته الغنائية هناك، التي كان قد بدأها منذ يوم الجمعة الماضي، في تورنتو الكندية، ثم مدينة ديترويت، وبعد ذلك يتجه يوم 27 مايو أي غدا الجمعة إلى حفله في أريزونا، ثم نهاية الجولة بمدينة سان دييجو، يوم السبت المقبل الموافق له 28 مايو الجاري.

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ويذكر أن آخر أعمال راغب علامة كانت أغنية «ممكن أزعلك» والتي حقق نسب مشاهدات عالية وقت طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وفيديو كليب العمل كان من إخراج شريف صبري، والأغنية كلمات محمد البدري، وألحان بينن، وتوزيع مدحت خميس.

وتقول كلمات الأغنية: “أنا ممكن أزعلك بس مش هزعلك.. وممكن افرحلك بس مش هفرحلك.. والله لأدوخك أصل دلعك دوخك.. بإيدي أريحك بس مش هريحك”.

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ويشار أن راغب علامة كان قد قرر أن يطرح أغنية جديدة له تحمل اسم “تعاليلي” ويغنيها باللهجة المصرية، وذلك بعد عودته من أمريكا، والأغنية كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.