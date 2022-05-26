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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /700262/ارتفاع-اسعاراللحوم-الحمراء-على-طاولة-الشيوخ-الإسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة والري، عن اقتراح النائب زين الاطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع اسعار اللحوم، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

دوت الخليج

ارتفاع اسعار«اللحوم الحمراء» على طاولة الشيوخ الإسبوع المقبل

كما يحيل المجلس تقرير لجنة الزراعة والري، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي،عضو المجلس عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن تنفيذ اسوار حماية على جانبي المجاري المائية للترع، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل.

يذكر ان وزارة الموارد المائية والري، استجابت للاقتراح برغبة المقدم من نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بإنشاء أسوار حماية بارتفاع من 75 سم إلى متر على جانبي المجاري المائية للترع التى يتم تأهيلها داخل الكتل السكنية سواء التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل بها وكذا الأعمال الجارى والمقترح تنفيذها لاحقا ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.

وتحيل الجلسة ، تقرير لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائبان محمود القط ، ومحمد عزمي بشأن إنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل.