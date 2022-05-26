انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ سمكة قرش.. نيكول سابا تشوق الجمهور لعمل جديد (فيديو) حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /700261/بـ-سمكة-قرش-نيكول-سابا-تشوق-الجمهور-لعمل-جديد-فيديو

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال نيكول سابا

جديد نيكول سابا

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها وجمهورها بنشرها مقطع فيديو جديد لجمهورها ومتابعيها من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تكشف من خلاله عن مفاجأة جديدة.

ويشير إلى فيديو كليب تستعد لطرحه قريبًا خلال الأيام المقبلة، حيث تقدمه بشكل جديد ومختلف، حيث ظهر في الفيديو الذي نشرته سمكة قرش مع موسيقى.

وعلقت على الفيديو قائلة: “قريبًا”، لكنها لم تكشف عن تفاصيل العمل الجديد الذي ستطرحه، وكانت قد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في العرض المسرحي الليلة الكبيرة ضمن موسم عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية.

آخر أعمال نيكول سابا

وشاركها في آخر أعمالها مسرحية الليلة الكبيرة، عدد من النجوم وهم محمود عبد المغني، بدرية طلبة، ميرهان حسين، محمود الليثي، محمد عبد الرحمن، طه دسوقي، أمير صلاح الدين، وآخرين والعمل من تأليف وليد يوسف وإخراج بتول عرفة.

وكانت قبلها خارج السباق الرمضاني لعام 2022، حلت ضيفة شرف مسلسل نقل عام للنجم الكبير محمود حميدة، وشارك في بطولة المسلسل كلا من سميحة أيوب، سوسن بدر، ريم البارودي، ميريهان حسين، محسن محيي الدين، نور النبوي، وآخرين والعمل من تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.

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وكان مسلسل نقل عام تدور أحداثه ضمن إطار دراما اجتماعي ويناقش في 60 حلقة العديد من القضايا المجتمعية التي تواجه الأب الذي يجسد شخصيته الفنان الكبير محمود حميدة مع أولاده.

ويشار أن مسلسل نقل عام للفنان محمود حميدة حقق نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أثناء عرضه بجانب إشادة العديد من الفنانين والنقاد، وذلك وقت عرضه عبر شاشة قناة on الفضائية حصريًا ومنصة واتش ات watchit الرقمية.

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