انت الان تتابع تفاصيل خبر الشيوخ يحيل مقترح نائب «مستقبل وطن» عصام هلال امتداد خط مترو الانفاق بمناطق جنوب الجيزة للحكومة..الأسبوع المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /700260/الشيوخ-يحيل-مقترح-نائب-مستقبل-وطن-عصام-هلال-امتداد-خط-مترو-الانفاق-بمناطق-جنوب-الجيزة-للحكومةالأسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، عن اقتراح النائب عصام هلال عفيفي، بشأن امتداد خط مترو الانفاق بجنوب الجيزة، لمركز أبو النمرس ، وقسم الحوامدية، ومركز البدرشين، ومركز العياط، ومركز الصف، ومركز أطفيح.

دوت الخليج

امتداد خط مترو الانفاق بمناطق جنوب الجيزة

وكما تناقش اللجنة، إعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالي والجنوبي لمحافظة الجيزة.

كما يحيل المجلس تقرير لجنة الزراعة والري، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي،عضو المجلس عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن تنفيذ اسوار حماية على جانبي المجاري المائية للترع، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل.

يذكر ان وزارة الموارد المائية والري، استجابت للاقتراح برغبة المقدم من نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بإنشاء أسوار حماية بارتفاع من 75 سم إلى متر على جانبي المجاري المائية للترع التى يتم تأهيلها داخل الكتل السكنية سواء التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل بها وكذا الأعمال الجارى والمقترح تنفيذها لاحقا ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.