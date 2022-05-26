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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /700263/بنك-مصر-يوفر-شهادة-ادخار-لمدة-7-سنوات-بفوائد-ثابتة

ينفرد بنك مصر بتوفير شهادة ادخار لمدة 7 سنوات، وتتميز شهادة بنك مصر بعائد سنوي، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة ادخار بنك مصر لمدة سبع سنوات، وخدمة التواصل مع عملاء بنك مصر.

شهادة بنك مصر 7سنوات

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 7 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

شروط شراء شهادات بنك مصر

الشهادات اسمية ولا يجوز التنازل عنها يمكن شراء الشهادات بأسماء الغير و أسماء القصر.

يتم شراء شهادات الادخار خصما من (الحساب الجاري- حساب التوفير).

يتم ترحيل العائد تلقائيا لحساب العميل (جاري- توفير).

يعتبر تاريخ الإصدار اساس لاحتساب العائد والاسترداد يسري على هذه الشهادات معدل العائد المقرر من البنك طبقة للقرارات التي يصدرها البنك في هذا الشأن.

يجوز استرداد قيمة الشهادة او جزء منها من أي فرع من فروع البنك وفقا للحد الأدنى لفئة اصدار الشهادة ومضاعفاتها وفقا للتوقيتات المحددة والمعلنة بالبنك طبقا لشروط اصدار كل نوع على حدى وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك.

يجوز استرداد الشهادات المجددة في أي وقت بناء على رغبة العميل.

لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بـ 19888 اوزيارة اقرب فرع من فروع بنك مصر المنتشرة على مستوي الجمهورية.