نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هصرف امتي” التأمينات تكشف عن موعد صرف معاشات يونيو 2022 بالزيادات الجديدة وتحذر هذه الفئة لعدم وقف صرف المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاشات يونيو 2022، يشعر الكثير من المواطنين بالراحة كونهم استطاعوا أن يؤمنوا سبل الراحة بعدما انتهت قدرتهم على العمل أو الحركة، ولهذا يكثر البحث من قبل المواطنين المستحقين لصرف المعاشات عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو القادم، حيث أننا وجدنا أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وكذلك الجهات المعنية بهذا الأمر من البنوك وهيئة البريد المصري، قد بدأت كل جهة في الاستعداد لصرف هذه المعاشات فتابعوا معنا تفاصيل هذا الأمر.

موعد صرف معاشات يونيو 2022

وفقا للحالة الاقتصادية العامة التي يعيشها العالم كان لابد من توافر الأموال التي تساعد المواطنين في شراء كل ما يريدون لذلك بحث كبار السن، وكذلك مستحقي الحصول على المعاش عن موعد صرف معاشات يونيو والذي من المقرر أن يبدأ صرفها في اليوم الأول من شهر يونيو، قررت الحكومة بعد امر من الرئيس خلال لشهر الماضي زيادة المعاشات لاكثر من عشرة مليون مواطن بنسبة تصل الي ثلاثة عشر بالمائة وبدأ الصرف من شهر ابريل قبل عيد الفطر المبارك.

قيمة زيادة المعاشات الجديدة عام 2022

بالحديث عن زيادة المعاشات فان مقدار زيادة جاءت علي النحو التالي:

سيتم إضافة 130 جنيه لمن يصل معاش إلى ألف جنيه ليصبح إجمالي المعاش 1130 جنيه.

سيتم إضافة ٢٦٠ جنيه لمن يصل معاشه إلى ألفين جنيه، ليصبح إجمالي المعاش ٢٢٦٠ جنيه.

وعلى ذلك المنوال فإن صاحب المعاش الذي يتقاضى ٣ آلاف جنيه، سيزيد معاشه بمقدار ٣٩٠ جنيه ليصبح إجمالي قيمة المعاش بعد الزيادة ٣٣٩٠ جنيه

بينما صاحب المعاش الذي يتقاضى مبلغ ٥ آلاف جنيه كمعاش شهري، يتم إضافة مبلغ ٦٥٠ جنيه ليصبح إجمالي قيمة المعاش ٥٦٥٠ جنيه.

وزيادة جديدة بقيمة ٧٨٠ جنيه على من يتقاضى معاش ٦ آلاف جنيه، ليصبح إجمالي قيمة المعاش شهرياً ٦٧٨٠ جنيه.

جدول صرف معاشات شهر يونيو

نعرض لكم الآن أعزائي المتابعين قائمة تتضمن معاشات شهر يونيو والذي جاء على هذا النحو التالي

اولي وثاني ايام الشهر سوف يتم الصرف لاصحاب المعاشات الالف جنيه.

اما بالحديث عن اصحاب المعاشات من الف الي الفين جنيه يتم الصرف يوم 3 و 4 من شهر يونيو.

كما انه يتم في يوم الخامس والسادس من يونيو لمن هم اكثر الفين جنيه.

في النهاية نأمل أن نكون قد وفقنا في عرض التفاصيل التي تخص أمر الحصول على المعاشات.

طريقة تجنب وقف صرف المعاش بداية من يونيو

حددت التأمينات الاجتماعية وقف الصرف بالبطاقة التقليدية بداية من شهر يونيو القادم، وبداية العمل بالبطاقة الزرقاء والمعروفة ببطاقة ميزة وذلك ما جعله مصدر تهديد لأكثر من مليون مستحق، ولكن سيتمكن المواطنين من الصرف و لتجنب الإيقاف من خلال الطرق الثلاثة التي حددتها الهيئة وهم:

بطاقة كارت ميزة.

من خلال محفظة خط الهاتف (فودافون كاش او أورانج كاش أو خط we).

أيضاً من خلال حساب خاص بصاحب المعاش حساب جاري في البنك.

أولاً بطاقة كارت ميزة

يستلمها صاحب المعاش بالتوجه لمكتب التأمينات الأقرب والتابع لمحل الإقامة، ويأخذ معه الأوراق المطلوبة من أصل وصورة البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص به، ويتم صرفها لأصحاب المعاشات مجاناً وبدون أي رسوم إضافية.

ثانيا محفظة الهاتف المحمول

من خلال فتح محفظة في فرع شركة المحمول أو أي فرع قريب منه بالرقم الشخصي، ثم بتقديم خطاب موجه يحصل عليه من شركة المحمول ويقدمه لهيئة التأمينات الاجتماعية ليتم الصرف من خلال المحفظة.

ثالثاً حساب بنكي جاري

أن يكون الحساب خاص بصاحب المعاش حساب بنكي جاري، يطلب خطاب موجه من البنك لنقل استحقاقات المعاش على حسابه البنكي، ويقوم بتقديمه لمكتب التأمينات وسيتم نزول المعاش شهرياً على حسابه.