سفارة مصر في أوكرانيا تستأنف عملها رسميًا.. غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 07:25 مساءً - أعلنت سفارة مصر لدى أوكرانيا استئناف عملها بدءا من غد، الجمعة.

وأصدرت سفارة مصر لدى أوكرانيا بيانا، اليوم الخميس، أكدت فيه أنها ستبدأ أعمالها مرة أخرى تحديدا بالقسم القنصلي للسفارة.

وقالت سفارة مصر، في بيان، :"نتشرف باستقبال المواطنين والمترددين على القسم القنصلي لإنهاء مختلف المعاملات القنصلية".

ونشرت سفارة مصر تفاصيل وموعد بدء استقبال الطلبات والمعاملات القنصلية، سواء عبر البريد الإلكتروني أو التوجه لمقر السفارة في العاصمة الأوكرانية «كييف».