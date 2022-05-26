رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين موقف توريد القمح واحتياطى السلع

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده مساء اليوم مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف توريد القمح المحلى من المزارعين، والاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية.





وفى بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية، وكذا لكميات الاقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التموين، إن إجمالى الأقماح التى تم استلامها من المزارعين حتى صباح اليوم وصل إلى 3 ملايين طن، مضيفا أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة.

وفيما يتعلق باحتياطى السلع الأساسية، أوضح الوزير أن القمح المتوافر لدينا بحساب المقرر توريده، يكفى حتى يناير 2023، والأرز يكفى مدة 5.5 شهر، والزيت 5.8 شهر، والرؤوس الحية تكفى لمدة 16 شهرا، واللحوم المجمدة 6 أشهر، والدواجن المجمدة 7.9 شهر.

وأضاف الدكتور على المصيلحي، فى سياق متصل، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد ‏تعاقدت على شراء 50 ألف طن أرز تموينى لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التمويني، مشيرا إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى.‏

وتابع أن هذه التعاقدات تأتى بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لتعزيز الاحتياطى ‏الاستراتيجى من السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر، مجددا التأكيد أن الاحتياطى من تلك السلع آمن ومطمئن.