استعدادات الكهرباء لمواجهة حرارة الصيف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" استعدادات الوزارة لمواجهة حرارة الصيف، حيث إن إجمالى القدرات المتاحة على الشبكة القومية 48 ألف ميجا وات، ومتاح بالشبكة لتلبية احتياجات المواطنين يوميا، كما يوجد 56 ألف ميجا وات مخزون آمن. ويوجد برامج الصيانة خاصة لمهمات الشبكة قبل بداية فصل الصيف، فضلًا عن أطقم صيانة وتشغيل لتأمين ومتابعة محطات الكهرباء والمحولات، وخصصت الوزارة رقم 121 لاستقبال أى بلاغات عن أعطال الكهرباء.

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