البابا تواضروس الثانى يستقبل وفدا إعلاميا إفريقيا

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، وفدا من الإعلاميين الأفارقة فى ختام زيارتهم لمصر التى استمرت أسبوعين.





يأتى هذا اللقاء فى ظل حرص الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية أن يقوم الوفد كل عام بزيارة الكاتدرائية المرقسية للالتقاء بالبابا تواضروس، الذى قدم البابا خلال اللقاء نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية، مؤكدا أن الوحدة فى مصر وحدة طبيعية بسبب نهر النيل الذى يعيش حوله كل المصريين.

كما تحدث البابا تواضروس عن خدمة الكنيسة فى الدول الأفريقية، مشيرا إلى الخدمات الطبية والتعليمية التى تقدمها الكنيسة للمجتمعات الأفريقية، ومن أبرزها مستشفى Hope فى كينيا ومدرسة تكنولوجيا فى بوروندى.

ودعا البابا تواضروس ضيوفه إلى أن يكونوا دعاة للسلام والمحبة، قائلا: "بمناسبة زيارتكم لمصر، وبما إنكم تمثلون الإعلام والصحف فى دولتكم، أدعوكم أن تكونوا دائما دعاة للسلام والمحبة، فالإنسان يعيش قليلا أو كثيرا على الأرض ثم تنتهى حياته والله ينظر إلى الإنسان بالمحبة التى قدمها، والله يطلب من كل واحد منا عمل المحبة مع أخيه الإنسان، فكونوا دائما دعاة للسلام والمحبة لنصنع عالما جديدا، فبدون المحبة تضيع حياة الإنسان، فلا حياة بدون محبة، والمحبه هى التى تجعل هناك حياة".