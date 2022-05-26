وأوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى؛ أن هذه الحملة نجحت فى الوصول إلى ما يقرب من 60 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعى بهذه الدول، وحققت نسب مشاهده إلى ما يقرب من 157 مليون مشاهدة.
وأشار إلى أنه فى كازاخستان وصلت إلى 5 ملايين مستخدم وحققت 11 مليون مشاهدة، وفى الجزائر وصلت إلى ما يقرب من 13 مليون مستخدم، وحققت 52 مليون مشاهدة.
وفى السعودية وصلت إلى ما يقرب من 7.5 مليون مستخدم ووصلت عدد المشاهدات بها إلى 17 مليون مشاهدة، أما الكويت فوصلت إلى ما يقرب من 1.8 مليون مستخدم، وحققت 5.6 مليون مشاهدة، وفى دولة الإمارات العربية وصلت إلى ما يقرب من 3.9 مليون مستخدم، وحققت 9 ملايين مشاهدة.
وفى جنوب أفريقيا وصلت إلى ما يقرب من 5.2 مليون مستخدم وحققت 9.9 مليون مشاهدة، وفى أذربيجان وصلت إلى ما يقرب من 2.4 مليون مستخدم وحققت 4.3 مليون مشاهدة.
أما فى جورجيا فوصلت إلى ما يقرب من 2 مليون مستخدم وحققت 5.8 مليون مشاهدة، وفى أرمينيا وصلت إلى ما يقرب من 1.3 مليون مستخدم وحققت 4 ملايين مشاهدة.
يشار إلى أن إجمالى عدد الجنسيات التى يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية بلغ أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشنجن "الاتحاد الأوروبى"- اليابان – نيوزيلاندا- كندا- استراليا، على جواز السفر.
كما بلغ عدد الجنسيات التى يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيا، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية فى حالة الوصول المباشر إلى مدينتى شرم الشيخ وطابا شريطة أن يكون معهم تذكرة ذهاب وعودة وحجز للإقامة وبطاقة ائتمانية Credit Card أو ما يغطى إقامتهم فى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السياحة: نتائج إيجابية للحملة الترويجية «مصر ترحب بضيوفها» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.