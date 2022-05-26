السياحة: نتائج إيجابية للحملة الترويجية «مصر ترحب بضيوفها»

جدة - نرمين السيد - حققت الحملة الإلكترونية التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار بداية شهر أبريل الماضى على مواقع التواصل الاجتماعى (Facebook & Instagram) تحت عنوان "مصر ترحب بضيوفها" للتعريف بالتسهيلات الجديدة فى إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر، نتائج إيجابية ملحوظة فى الدول التى تم إطلاق الحملة بها وهى كازاخستان والجزائر والسعودية والكويت والإمارات وجنوب أفريقيا وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا.





وأوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى؛ أن هذه الحملة نجحت فى الوصول إلى ما يقرب من 60 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعى بهذه الدول، وحققت نسب مشاهده إلى ما يقرب من 157 مليون مشاهدة.

وأشار إلى أنه فى كازاخستان وصلت إلى 5 ملايين مستخدم وحققت 11 مليون مشاهدة، وفى الجزائر وصلت إلى ما يقرب من 13 مليون مستخدم، وحققت 52 مليون مشاهدة.

وفى السعودية وصلت إلى ما يقرب من 7.5 مليون مستخدم ووصلت عدد المشاهدات بها إلى 17 مليون مشاهدة، أما الكويت فوصلت إلى ما يقرب من 1.8 مليون مستخدم، وحققت 5.6 مليون مشاهدة، وفى دولة الإمارات العربية وصلت إلى ما يقرب من 3.9 مليون مستخدم، وحققت 9 ملايين مشاهدة.

وفى جنوب أفريقيا وصلت إلى ما يقرب من 5.2 مليون مستخدم وحققت 9.9 مليون مشاهدة، وفى أذربيجان وصلت إلى ما يقرب من 2.4 مليون مستخدم وحققت 4.3 مليون مشاهدة.

أما فى جورجيا فوصلت إلى ما يقرب من 2 مليون مستخدم وحققت 5.8 مليون مشاهدة، وفى أرمينيا وصلت إلى ما يقرب من 1.3 مليون مستخدم وحققت 4 ملايين مشاهدة.

يشار إلى أن إجمالى عدد الجنسيات التى يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية بلغ أكثر من 180 جنسية شريطة وجود تأشيرة سارية ومستخدمة لدول كل من انجلترا- أمريكا – تشنجن "الاتحاد الأوروبى"- اليابان – نيوزيلاندا- كندا- استراليا، على جواز السفر.

كما بلغ عدد الجنسيات التى يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونيا، 78 جنسية حول العالم، مع وجود تسهيلات أخرى خاصة لبعض الجنسيات الإضافية فى حالة الوصول المباشر إلى مدينتى شرم الشيخ وطابا شريطة أن يكون معهم تذكرة ذهاب وعودة وحجز للإقامة وبطاقة ائتمانية Credit Card أو ما يغطى إقامتهم فى مصر.