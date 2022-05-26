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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700257/خالد-الجندى-الدولة-أنشئت-٩٠٠٠-مسجدا-فى-الرئيس-عبدالفتاح-السيسى بالفيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنشئت ٩٠٠٠ مسجدا، فى ربوع مصر كلها، مضيفا: "الله يجازيك كل خير يا ريسنا، ويا حكومة، وهذا الأمر لا يعرفه الا المثقفين، المحبين لوطنهم، انما الأفاقين والخونة، لا يفقهون هذا، ويقعدون يجعلصوا الدنيا عشان يبرجلوا المواطن البسيط".

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