Orange أورنج تكشف طريقة شحن كارت تالف

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - كشفت Orange أورنج عن طريقة لشحن الكارت التالف، بناءً على طلب عملاء أورنج ممن يتعرضون لنفس المشكلة عند شحن خط أورنج من أي مكان ويستعرض دوت الخليج طريقة شحن كارت تالف خطوة بخطوة.

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