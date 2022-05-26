الحكومة تهدد بقطع الكهرباء عن مساجد الصف بالجيزة..وعمرو عكاشة نائب مستقبل وطن يتدخل

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700252/الحكومة-تهدد-بقطع-الكهرباء-عن-مساجد-الصف-بالجيزةوعمرو-عكاشة-نائب-مستقبل-وطن-يتدخل

ناشد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بالتدخل لدى شركة الكهرباء بخصوص مساجد مركز الصف بمحافظة الجيزة ومعالجة أزمة تهديد قطع الكهرباء عن كل المساجد والتى يصل عددها لـ 24مسجد.

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وأكد النائب عمرو عكاشة أهمية أن يتدخل الوزير من أجل سداد مديونيات المساجد والتى على أساسها جاء تهديد الكهرباء مؤكدا على أن الأهالى يطالبون الحكومة بحل هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن حتى تستتمر المساجد فى أداء دورها.

وتشهد جلسات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومى الأحد والاثنين نظر تقرير لجنة الشئون المالية بشأن خطة التنمية للعام المالى 2022- 2023 وأيضا مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف المحال من مجلس النواب بشأن صندوق قادرون بإختلاف.

الحكومة تهدد بقطع الكهرباء عن مساجد الصف بالجيزة..ونائب مستقبل وطن يتدخل

كما تشهد الجلسة أيضا إحالة عدد من الإقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى الحكومة والتى تمت مناقشتها باللجان النوعية بمجلس الشيوخ وتضم الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد السباعي ، بشـأن تنفيذ اسـوارحماية على جانبي المجارى المائية للترع (بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومن النائب زين الاطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم.

وتضم أيضا الإحالات الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب على عبدالرحمن مهران، بشأن تشغيل مسشتفي ابوتيج النموذجي مبادرة دعامة الحياة ومن النائب مؤمن معاذ بشـأن انشـاء مسـتشفي بمحافظة الوادى الجديد ومن النائب أحمد عبد الماجد الأحمر ، بشـأن التضـرر من توقف العمل بمسشتفي الرمد بقنا ومن أکمل نجاتی ، بشأن انشاء مسشتفى عام منطقة المقطم ومن النائب باسم الخواص، بشأن تسلم وزارة الصحة للرسومات الخاصة باستكمال إنشاء المسشتفى المركزى العام بمدينة العبور ومن النائب عمرو السعيد فهمى ، بشأن التضرر من عدم الإسناد والبدء في تنفيذ مشروع مسشتفي بشبيش المركزى.

وتضم أيضا الاقتراحات برغبة المقدمة النائبة هند جوزيف والنائب على مهران، بشـأن استكمال أعمال الترميم الخاصـة بقصـر إلكسـان باشـا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط ، ومن النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصروأسوان لخدمة السياحة ومن النائب سامح صلاح الشيمي ، بشأن ترميم وإعادة فتح مبنى سراى الحقانية بالإسكندرية.