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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700251/أشرف-رشاد-المشروعات-القومية-أعادت-العافية-لاقتصادنا-الوطنيوتنفيذها-كان-يحتاج-شجاعة-وإرادة-حقيقية

على هامش زيارته لجامعة الوادي الجديد..

زار المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، جامعة الوادي الجديد، استجابةً الدعوة التي تلقاها من مجلس إدارة الجامعة.

دوت الخليج

أشرف رشاد: المشروعات القومية أعادت العافية لاقتصادنا الوطني..وتنفيذها كان يحتاج شجاعة وإرادة حقيقية

وتفقد "رشاد" على هامش الزيارة مباني (إدارة الجامعة، وجميع الكليات) وكان في استقباله الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.

وألقى "رشاد" ندوة بعنوان "الهوية المصرية ما بين الحاضر والمستقبل.. مصر ٢٠٣٠" تحدث خلالها عن المشروعات التنموية وكيف كانت أداةً رئيسية في إعادة العافية لاقتصادنا الوطني وجعله أكثر تماسكًا ونهوضًا.

كما تناول "رشاد" مكانة التعليم ودوره المحوري في صنع الحضارات والنهوض بالأمم، والتشديد على أهمية التسلح بالعلم والمعرفة والوعي في مواجهة التحديات ومحاولات أها الشر لطمس الهوية المصرية .

وأكد "رشاد" أن ما تحقق من إنجازات تنموية لم يكن يتحق إلا بإرادة قوية وعزيمة راسخة وقيادة حكيمة تمثلت في الرئيس السيسي الذي قاد مصر في أحنك الظروف وحقق تطلعات شعبها وأعاد لها هويتها العريقة.

وفي نهاية الندوة، سلم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، درع الجامعة إلى المهندس أشرف رشاد تكريمًا لمسيرته السياسية والبرلمانية، وتتويجًا لجهوده المخلصة الداعمة للوطن والمنحازة للمواطن.

شارك في الندوة، مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.