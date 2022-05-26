انت الان تتابع تفاصيل خبر التنسيقية تهنئ السيد رمزي لحصوله على الدبلوم التخصصي في الدراسات الأفريقية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700249/التنسيقية-تهنئ-السيد-رمزي-لحصوله-على-الدبلوم-التخصصي-في-الدراسات-الأفريقية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السيد رمزي السيد أحمد، عضو التنسيقية، بمناسبة حصوله على الدبلوم التخصصي في الدراسات الأفريقية من كلية الدراسات الأفريقية العليا بتقدير جيد جداً.

دوت الخليج

التنسيقية تهنئ السيد رمزي لحصوله على الدبلوم التخصصي في الدراسات الأفريقية

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين له دوام التوفيق والنجاح في خطواته المقبلة.

وكانت شاركت التنسيقية في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب تحت شعار "رؤية وطن"، جيث بدأت الفعاليات بعرض فيلم قصير بعنوان (رؤية وطن)، وعرض فنى لفريق طلائع وزارة الشباب والرياضة، قبل أن يتم عرض البيان الختامي والتوصيات التي وصل إليها مننتدى شباب والرياضة.

وتضمنت توصيات المنتدى تنظيم منتدى العاملين بالشباب والرياضة تحت شعار "رؤية وطن" على أرض مصر، وتدشين موقع إلكتروني خاص بالعاملين بالشباب والرياضة، لتسهيل التواصل بين العاملين على مستوى العالم العربي كافة، وتسهيل تدريب العاملين بوزارات الشباب والرياضة على مستوى العالم العربي كافة.

وتضمن البيان الختامي، التوصية بأهمية التحول الرقمي وأهمية الهوية العربية واستثمار الشباب وتنميه مهارتهم، وأهمية وجود منصات عملية، وتأسيس مكتب للعاملين في وزاره الشباب والرياضة العربي في الدول العربيه لتسهيل التواصل بين الشباب كافه في العالم العربي. ضم وفد التنسيقية، احمد البشبيشي، نسمة حمدى، فاطمة يكن، ومريم النجدي.