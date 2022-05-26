انت الان تتابع تفاصيل خبر مع انطلاق عرضه بالسعودية والكويت.. طرح بوسترات جديدة لفيلم بنات عبد الرحمن حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700247/مع-انطلاق-عرضه-بالسعودية-والكويت-طرح-بوسترات-جديدة-لفيلم-بنات-عبد-الرحمن

انطلق عرض الفيلم الروائي بنات عبد الرحمن للفنان صبا مبارك والمخرج زيد أبو حمدان تجارياً بدور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مؤسسة رواد ميديا للإنتاج والتوزيع الصوتي والمرئي، ودور العرض الكويتية أيضًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل طرح فيلم بنات عبد الرحمن تجاريًا

فيلم بنات عبد الرحمن السعودية

يعرض فيلم بنات عبد الرحمن حاليًا داخل 23 دار عرض سعودية في مختلف أنحاء المملكة في سينمات إمباير المتواجدة بـ جدة - أبها - الخُبر - جازان - الحائل - عرعر، وسينمات إيه إم سي في الرياض جاليري - حفر الباطن.

بالإضافة إلى سينمات سنيوبوليس في جدة - جازان، و فوكس في مول القصر - حائل سكوير - الرياض فرونت - الرياض بارك بجان موفي المتواجدة في نخيل الرياض - مول السلام بالرياض - الرياض بوليفارد- عنيزة بوليفارد -عزيز مول - مول العرب - مول الياسمين جدة - سيتي ووك الطائف - موجان بارك أبها.

فيلم بنات عبد الرحمن الكويت

ويشار أن فيلم بنات عبد الرحمن يعرض أيضًا داخل خمسة دور عرض كويتية وهي سينسكيب أفينوز، سينسكيب العاصمة، سينسكيب 360، سينسكيب الفنار، وبيت الأفلام 1954.

وكانت الجهة المنتجة للعمل طرحت بوسترات دعائية جديدة للفيلم التي تبرز جوانب مختلفة لكل من بطلات الفيلم تزامنا مع عرضه في السعودية والكويت وتمهيدًا لطرحه بدول عربية أخرى.

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جدير بالذكر أنه مؤخرًا انطلق الإعلان الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وموقع تبادل الصور والفيديوهات انستتجرام ترويجا له مع عرضه تجاريًا في السينمات بعد فوزه بأكثر من جائزة في عدد من المهرجانات الفنية الدولية والعالمية.

فيلم بنات عبد الرحمن من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، ويضم العمل في بطولته كلا من صبا مبارك، حنان الحلو، فرح بسيسو، مريم الباشا، خالد الطريفي، وآخرين والعمل إنتاج Pan East Media التي تملكها صبا مبارك وآية وحوش، وشارك في الإنتاج أيضًا كل من Lagoonie Film Production ، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، ومن جانبها تتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.