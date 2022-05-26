رقم شكاوي فودافون Vodafone  الجديد.."استجابة سريعة"

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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700243/رقم-شكاوي-فودافون-Vodafone- الجديداستجابة-سريعة

يواصل الكثيرون بحثهم عن رقم شكاوي فودافون Vodafone الجديد سواء الخاص بالمكالمات أو الباقات للإنترنت، لذلك يبحثون عن خدمة عملاء فودافون باستمرار لاستفساراتهم المختلفة، ويقدم دوت الخليج جميع أرقام شكاوي فودافون في السطور المقبلة

رقم شكاوى فودافون تتيح شركة فودافون لعملائها رقم شكاوى فودافون المختصر 888 من أي خط فودافون. ميل شكاوى فودافون وخصصت فودافون ميل شكاوى فودافون التالى لتلقى الشكاوى [email protected] شكاوى فودافون كاش وفي حالة أن كنت من عملاء فودافون كاش فان الشركة توفر لك رقم شكاوى فودافون كاش المختصر 7001 شكاوى فودافون adsl يبحث العديد من العملاء عن شكاوى نت فودافون، لذا خصصت الشركة رقم لـتقديم شكوى فودافون انترنت على رقم شركة فودافون المختصر 2828 وذلك بسعر 50 قرش فقط للمكالمة .

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