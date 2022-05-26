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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700241/النائب-عاطف-كعربان-الحوار-الوطني-فرصة-للمجتمع-بكامله-للانتقال-إلى-مرحلة-سياسية-جديدة-في-البناء-والتنمية-الشاملة

ثمن النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع مختلف القوى والتيارات السياسية بدون تمييز أو إقصاء، قائلا: أنها جاءت في وقتها تماما وتمثل انفراجة حقيقية للوطن، علاوة على فتح الأبواب أمام الجميع للمشاركة في حل مشاكل الوطن بتضافر جهود الجميع.

دوت الخليج

النائب عاطف كعربان: الحوار الوطني فرصة للمجتمع بكامله للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في البناء والتنمية الشاملة

وأوضح كعربان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي، تنطلق من إيمان تام بالديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، وترد على دعاوي وشبهات الإقصاء والتمييز والاتهامات الكاذبة التي تتردد في الخارج.

وأضاف عضو مجلس النواب، دعمه تماما للحوار الوطني وسعيد تماما بالدعوة، وحالة الحماس الوطني داخل كل القوى والأحزاب والتيارات والاستعداد للمشاركة في الحوار وكافة المحاور التي ستطرح به. سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

واختتم كعربان ، بأن الحوار الوطني فرصة للمجتمع بكاملة للانتقال الى مرحلة سياسية جديدة في بناء الوطن وفي شحذ أحلامه للمستقبل.

وكان الرئيس السيسي، قال خلال افتتاحه مشروع مستقبل مصر الزراعي، قال تعليقا على الحوار الوطني: "هنستنى ونسمع، ونكلم أحبابنا في كل ما يتم طرحه، ولازم الانتباه للملفات ودراستها".