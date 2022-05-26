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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700240/كتبه-منذ-10-سنوات-عباس-أبو-الحسن-يكشف-تفاصيل-فيلم-فادي-عز-الرجال

غشارك الفنان عباس أبو الحسن جمهوره ومتابعيه بنشره تفاصيل عن فيلم كتبه منذ 10 سنوات لكن لم يتم إنتاج حتى الآن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم فادي عز الرجال لـ عباس أبو الحسن

فيلم عباس أبو الحسن

شارك الفنان عباس أبو الحسن متابعيه وجمهوره بنشره صور من سيناريو فيلمه الجديد الذي لم ينتج حتى الآن، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق عباس أبو الحسن على الصور قائلًا: "من أوراق سيناريو فادي عز الرجال، لم ينتج بعد أنا قعدت 10 سنين أنا و مروان حامد دايخيين عشان نعمل إبراهيم الأبيض زى ما أحنا عاوزينه"

وتابع الفنان قائلًا: "السيناريو ده ماشاء الله هيحطم رقم إبراهيم الأبيض في سنوات الكفاح، لكن في الآخر النتيجة تستاهل وإبراهيم الأبيض مثل حى رائع لده.. لو قادر على التمن لا تتنازل".

عباس أبو الحسن فيلم أشباح أوروبا

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان عباس أبو الحسن عرض آخر أعماله، وهو فيلم أشباح أوروبا الذي تقدم بطولته الفنانة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي.

ويضم فيلم أشباح أوروبا في بطولته بجانب هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي وعباس أبو الحسن، عدد من النجوم مثل مصطفى خاطر والفنان السوري معتصم النهار، وأروى جودة، والعمل قصة كريم فاروق، ومن سيناريو وحوار أمين جمال، وشريف يسري ومحمد أبو السعد.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان عباس أبو الحسن قد شارك متابعيه وجمهوره بنشره صورة جمعته ببطل كمال الأجسام بيج رامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وذلك عقب تسجيل الحلقة الأولى من "بودكاست حوارات مع عباس".

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وعلق الفنان عباس أبو الحسن على صوره مع بيج رامي قائلًا: " أنتم على موعد مع مستر أوليمبيا بيج رامي في أعمق حديث من القلب كاشفًا أبعادًا وكواليسًا لم يدلى بها من قبل، قعدة بديعة مع رجل وصديق وأخ يحمل نقاء سريرة ورضا ومحبة وتصالح مع النفس نادرا ما شفتها في حد، فلسفته في الحياة مبهرة وملهمة".