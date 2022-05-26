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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700248/وزير-التموين-التعاقد-علي-استيراد-50-ألف-طن-أرز-تمويني-من-الخارج

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد ‏تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التمويني.

دوت الخليج

وزير التموين: ‎التعاقد علي استيراد 50 ألف طن أرز تمويني من الخارج

وأشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل ‏البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.‏

من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير، المتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏سواء في الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، مشيراً ‏إلى أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ويتعدى في أغلبة الـ 6 أشهر.

يذكر أنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرار في هذا الشأن، مشددةً على استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء، حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، مع استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، حيث يمكن لأي ابن من أبناء صاحب البطاقة التموينية تسجيل رقم هاتفه المحمول حال صعوبة تسجيل رقم رب الأسرة، موضحةً أنه يتم التحديث من خلال موقع دعم مصر عبر الرابط التالي: "https://www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: "https://digital.gov.eg" أو من خلال التوجه إلى مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية.