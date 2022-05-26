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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700244/خالد-الجندى-هنام-مؤامرة-متعمدة-من-جماعات-الشر-لإخفاء-هذا-الكتاببالفيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك مؤامرة مريبة متعمدة لإخفاء كتاب المعاملات البنكية، لفضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاى، شيخ الأزهر السابق، لافتا الى أن اختفاء هذا الكتاب من المكتبات ورائه ايد خفية تعمل بنظام.

دوت الخليج

خالد الجندى: هنام مؤامرة متعمدة من جماعات الشر لإخفاء هذا الكتاب..بالفيديو

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الشيخ طنطاوى، عندما اخرج هذا للكتاب، هاجموه واتهموه وشتموه، لكنهم لم يستطيعوا الرد عليه، ولقى ربه فى البقيع، فى ميتة كريمة بجوار الصحابة، محتسب ما تعرض له عند الله سبحانه وتعالى".

واستكمل: "وانا بقول لجماعات الشر، والسلفيين، هنسى بكل الطرق لطباعة هذا الكتاب، أو شراء اى نسخ موجودة فى اى مكتبة، فهذا الكتاب يحل المشكلة المصرفية فى عقول هذه الناس، ويتصدى لفتاوى السلفيين الخاصة بالتعامل مع البنوك".