نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 من خلال موقع المديرية التعليمية التابعة لمختلف المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 هو أمر يشغل تفكير جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات في الفترة الحالية، لذا يزداد مؤشرات البحث عن النتيجة في محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء فترة الامتحانات الخاصة بالمرحلة الاعدادية بقليل فينتاب الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بالخوف والقلق حتي يتم صدور النتيجة الخاصة بهم أو بذويهم للاطمئنان علي النتيجة، فقد قامت وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية بالإشارة إلي أنه بدء بالفعل البدء في تصحيح أوراق الامتحانات زانه سوف يتم طرح جميع نتائج الطلاب بعد رصد الدرجات في مختلف محافظات الجمهورية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة، وذلك حتي يتمكن الجميع من معرفة النتيجة بطريقة سهل وبسيطة عن طريق الإنترنت دون الحاجة إلي التوجه الي المدارس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

من خلال المقال يمكنك التعرف علي نتيجة الاعدادية، أما عن طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات، فقد أشارت الوزارة إلي أن هناك رابط خاص بكل مديرية تعليمية في كل محافظة يمكن للطلاب الدخول علي هذا الرابط للاستعلام عن النتيجة فور انتهاء مديرية التعليم بالمحافظة التابع لها من تصحيح ورصد درجات الكلبة في جميع المواد يمكن اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة حسب كل محافظة وطريقة الاستعلام كالتالي:

الدخول إلي موقع مديرية التربية والتعليم المحافظة التابع لها.

اختيار نتائج الامتحانات من القائمة الرئيسية.

الضغط علي نتيجة الشهادة الاعدادية.

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

الضغط علي أيقونة “بحث”.

تظهر نتيجة ودرجات جميع المواد الدراسية للطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 عن طريق رقم الجلوس

الدخول علي موقع مديرية المحافظة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختيار أيقونة ” خدمات إلكترونية”.

الضغط علي قسم نتائج الطلاب.

اختيار نتيجة الاعدادية 2022 تيرم ثاني.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

الضغط علي عرض النتيجة.

وبهذا قد نكون وصلنا الي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 ، وطريقة الاستعلام علي موقع المديرية التابع لها الطالب عن طريق الرقم القومي، أو عن طريق كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم وبالتوفيق للجميع.