إجراء قرعة الحج السياحي إلكترونيا الأحد المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:29 مساءً - تجرى يوم الأحد المقبل قرعة الحج السياحي، والتي سيتم خلالها اختيار أسماء المواطنين الفائزين بفرصة أداء فريضة الحج هذا العام مع شركات السياحة، وذلك يوم الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة.

وسوف تجرى القرعة إلكترونيًا بحضور قيادات الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار وأعضاء لجنة تيسير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار.

وكانت وزارة السياحة والآثار قررت مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية حتى يوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري بدلاً من يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري، وذلك حرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاداء الفريضة هذا العام 1443هـ/ 2022م.

وفي السياق ذاته، قامت الوزارة باستحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الالكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن هؤلاء المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه، و يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن لمعرفة حقوقه وإطلاعه علي بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء اقتصادي أو خمس نجوم.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد إعتمد الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443هــ/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.