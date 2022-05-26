وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي تفعيل منتدى غاز شرق المتوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:28 مساءً - عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس، لبحث سبل تعزيز العلاقات المصرية القبرصية المتميزة في شتى المجالات، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين القاهرة ونيقوسيا وأثينا وتفعيل منتدى غاز شرق المتوسط، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأشار شكري - خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات - إلى العلاقات المتنوعة التي تجميع بين مصر وقبرص على المستوى الثنائي والثلاثي بين "مصر، قبرص، واليونان"، مضيفا أن تفهم قبرص للأوضاع في مصر والمنطقة جعل من نيقوسيا داعما للعلاقات المصرية الأوروبية.

وتابع أن قبرص تستمر في توصيل صوت مصر إلى الاتحاد الأوروبي والتعريف بالقضايا المرتبطة بالأمن القومي المصري.

وأوضح وزير الخارجية أن جلسة المباحثات الثنائية مع نظيره القبرصي تبعتها اجتماعات موسعة، حيث تم تناول العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها لاسيما في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وما تم إنجازه في هذا الإطار.

وذكر شكري أن المباحثات تطرقت إلى القضايا الإقليمية، ومن بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وتفعيل منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكدا استمرار التشاور الكثيف بين الجانبين.

من جهته، أعرب وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس عن سعادته لزيارة مصر مجددا ولقائه بالوزير شكري "الصديق العزيز"، مشيرا إلى التقدم المحرز على مستوى العلاقات بين البلدين.

ووصف كاسوليدس العلاقات بين البلدين بأنها "راسخة واستراتيجية "، مؤكدا أن مصر تلعب دورا جوهريا في ليبيا، وتبذل كافة الجهود؛ لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك في قطاع غزة. وشدد الوزير القبرصي على أن التعاون بين البلدين يعد أمرا حاسما في ظل التحديات الراهنة.

وحول استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المقرر عقده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، قال الوزير القبرصي إن مصر تعد نموذجا رائعا في المنطقة في هذا الإطار.

كما شدد على أن المباحثات التي عقدها مع الوزير شكري تشكل فرصة رائعة؛ لتحقيق الاستقرار في المنطقة.