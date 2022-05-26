رئيس الوزراء يلتقى رئيس غرفة التجارة الأمريكية لاستعراض جهود تعزيز الاستثمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:28 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، لاستعراض جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بقوله: أود أن أؤكد مجددا أن الحكومة حريصة على استمرار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأمريكي، بل ونتطلع إلى إقامة مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين في مختلف المجالات.

فيما أشار رئيس غرفة التجارة الأمريكية إلى أنه لمس خلال زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا وفد أمريكي لمصر، حرصا شديدا ورغبة حقيقية في تعزيز العلاقات مع مصر سواء على مستوى المسئولين الحكوميين أو القطاع الخاص.

وأشاد طارق توفيق بكلمة رئيس الوزراء أمام المؤتمر، الذى حضره وفد أمريكي من المستثمرين، والتي بعثت برسائل طمأنينة عندما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، كما أثنى على ما قدمه الوزراء خلال الاجتماع من عروض تضمنت شرحا وافيا حول طبيعة المشروعات والفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة.

وقال "توفيق": هذه الزيارة حظيت بصدى إيجابي للغاية، ومشاركة رئيس الوزراء أمس في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري - الأمريكي، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، قوبلت بترحيب شديد من المشاركين، وكانت لها نتائج إيجابية ملموسة، وهناك دعوات من المسئولين الكبار لهذه الشركات لرئيس الوزراء لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وفرص التعاون والشراكة مع مصر في المشروعات المختلفة.

وردا على دعوات زيارته إلى أمريكا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا مانع من الزيارة، حيث يمكن الاستفادة من ذلك أيضا في الترويج لمؤتمر COP27، خاصة أنه يتم التجهيز لعدد من مشروعات القطاع الخاص والاستثمارات في مصر.

وأشاد طارق توفيق بالإجراءات التي تنفذها الحكومة حاليا لتشجيع القطاع الخاص من أجل التوسع في الاستثمارات، وكذا تيسير الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضي والتراخيص.

وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أننا مستعدون لتقديم الحوافز المختلفة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لتكون مهمتها تسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية، وفي هذا السياق تطرق رئيس الوزراء إلى مزايا تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمن يريد من المستثمرين، بجانب التمليك أيضا لمن يرغب، ومؤكدا أن هناك تكليفات واضحة بسرعة إصدار التراخيص.

وردا على ما ذكره طارق توفيق من أن هناك شكاوى من المستثمرين تتعلق بفرض رسوم جديدة من بعض الجهات التي يتعامل معها المستثمر بصورة منفردة، قال رئيس الوزراء: يوجد قرار من مجلس الوزراء بمنع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء.

كما طرح "توفيق" عددا من الأفكار الخاصة بتعزيز جهود الدولة في التوسع في المحاصيل الزراعية المختلفة، وكذا التصدير، ولقى هذا الطرح ترحيبا من الدكتور مصطفى مدبولي ووعد بدراسته.

وخلال الاجتماع، أثنى رئيس غرفة التجارة الأمريكية على الخطوة المهمة بعرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ترحيبهم بهذا التوجه الإيجابي.