الأرصاد: غدًا طقس حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:28 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال خبراء الأرصاد- بحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس: إنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.. ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافوا أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 34 19

طنطا 35 19

شبين الكوم 35 20

دمنهور 31 18

بلطيم 28 19

مطروح 27 17

السلوم 27 17

سيوة 36 18

بورسعيد 28 21

دمياط 27 18

الزقازيق 35 20

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 35 19

السويس 34 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 36 20

نخل 32 15

نويبع 36 23

طابا 35 19

كاترين 28 12

الطور 33 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 21

بني سويف 35 20

المنيا 36 20

أسيوط 36 21

سوهاج 37 22

قنا 38 22

الأقصر 39 23

أسوان 40 24

إدفو 39 25

أبوسمبل 37 25

الوادي الجديد 38 23

الشلاتين 35 24

أبو رماد 34 25

حلايب 31 23

رأس حدربة 30 22