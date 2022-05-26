البطاركة والأساقفة الكاثوليك: ندعم جهود الدولة والرئيس لحماية الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك برئاسة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك المسيحيين الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر، ومشاركة الآباء المطارنة رؤساء الكنائس الكاثوليكية ومطارنة الإيبارشيات الكاثوليكية فى مصر، وحضر الجلسة الافتتاحية سعادة سفير الفاتيكان سيادة المطران نيكولا تيفنان وفق ما جاء فى البيان الختامى للاجتماع.

بدأت الاجتماعات بكلمة صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق والتى تناول فيها فعالية رسالة الكنيسة على مستوى الإيبارشيات رعاتها ومؤمنينها وكافة أنشطتها والتى تظهر احتياجنا إلى التفاعل معا على مستوى الكنيسة الكاثوليكية فى مصر بروح الوحدة والتضامن.

وشارك إسحق بما جرى فى لقاء الجمعية العامة الثانى عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذى عقد لأول مرة فى مصر بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون.

وفى ختام الاجتماع، أثنى بطريرك المسيحيين الكاثوليك على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى برؤساء الكنائس، حيث دار الحوار فى جو من الانفتاح والتأكيد على المواطنة واحترام اعتقاد كل إنسان.

من ناحيته، أشار سفير الفاتيكان إلى أهمية الدور الذى تقوم به السفارة فى دعم المشاريع والأنشطة الكنسية التى تخدم المجتمع والكنيسة.

وطرق الأعضاء شؤون اللجان الأسقفية وتابعوا أنشطتها انطلاقا من المسيرة السينودسية فى مصر وكيفية تفعيل عملها على مستوى الإيبارشيات، كما ناقشوا التحضيرات التى تقوم بها اللجنة الأسقفية للشباب من أجل مؤتمر الشباب الذى سيقام هذا الصيف.

وتناول المجلس سبل دعم الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، مشددا على أهمية دورها التربوى فى المجتمع المصرى وضرورة توفير كافة الوسائل لضمان استمرارية رسالتها فى خدمة المدارس الكاثوليكية.

وناقش الأعضاء الرسالة التى تقوم بها الكنيسة من خلال مرشدية السجون، واختار المجلس نيافة الأنبا باسيليوس فوزى ممثلا عن مجلس البطاركة والأساقفة لدى مرشدية السجون، مشيدين بثمار المبادرات والمجهودات التى اتخذتها اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحى من أجل نمو رسالة التعليم المسيحى فى مصر.

واستمع الأعضاء إلى تقرير إدارة معهد التربية الدينية بالسكاكينى، حيث تداولوا مسيرة التكوين وشجعوا المدارس الكاثوليكية على الاستعانة بقدر الإمكان بخريجى المعهد كمدرسين للتربية الدينية فيها.

وتم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس والتى يترأسها غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، حيث انتخب المطران جورج شيحان ونيافة الأنبا دانيال لطفى عضوين فى اللجنة مع المطران كلاوديو لوراتى المسؤول عن اللجنة الاقتصادية للمجلس، بالإضافة إلى الأب يوسف عبدالنور اليسوعى الأمين العام.

واختار المجلس نيافة الأنبا كيرلس وليم المسؤول عن لجنة العدالة والسلام ممثلا عن المجلس فى المؤتمر العالمى للبيئة COP 27 والمزمع انعقاده فى شرم الشيخ فى شهر نوفمبر من هذه السنة.

وفى الختام، صلى الآباء على نية قداسة البابا فرنسيس ليبارك الرب مساعيه كى يعبر بسلام من هذه الأزمة الصحية التى يمر بها، كما صلى الآباء كى يحل السلام فى بلادنا وكنائسنا، معربين عن أهمية التضامن أمام الأزمة الاقتصادية التى تعيشها بلادنا وبالأخص بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، مشددين على دعم الدولة والرئيس السيسى فى توجهاتهما الاقتصادية التى تبتغى حماية المواطن المصرى.