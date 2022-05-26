محافظ بنى سويف يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، سير منطومة العمل وأعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلاب بامتحانات الفصل الدراسى الثانى 2021-2022 للشهادة الإعدادية، والتى تم عقدها خلال الفترة من 17 إلى 23 مايو الجارى.





وبلغ إجمالى المتقدمين أكثر من 66 ألف طالب وطالبة موزعين على 312 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة. جاء ذلك خلال لقاء محافظ بنى سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم السيد محمد عبد التواب لمتابعة سير منظومة العمل فى أعمال التصحيح. وأشار وكيل وزارة التعليم ببنى سويف إلى تفقده مقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة طه حسين، برفقة الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية حمدى فاروق رئيس اللجنة للاطمئنان على انتظام أعمال الكنترول وتوافر وسائل الأمان، حيث تتواصل أعمال رصد الدرجات بمختلف المواد الدراسية. وشدد على مراعاة الدقة فى الرصد والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول، فضلاً عن أهمية قيام أعضاء لجنة النظام والمراقبة (الكنترول) بتوخى الحرص والدقة فى مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصًا على مصلحة الطلاب، تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة. وفى سياق متصل، تابع وكيل وزارةالتربية والتعليم ببنى سويف، مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ختام امتحانات الصف الثانى الثانوى، حيث أدى 17 ألف طالب وطالبة الامتحان فى مادة الكيمياء للعلمى، وعلم النفس والاجتماع للأدبى، حيث بلغت نسبة الدخول على المنصة الإلكترونية 100%.

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