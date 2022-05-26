المصيلحى:‏‎ ‎التعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز تموينى من الخارج 

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين و‏التجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد ‏تعاقدت على شراء 50 ألف طن أرز تموينى لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التموينى.





وأشار وزير التموين إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل ‏البلاد خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجارى.‏ من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمى ‏للوزارة، أن هذه التعاقدات تأتى بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة ‏سواء فى الأرز أو الاقماح المستوردة أو الزيوت لتعزيز الاحتياطى ‏الاستراتيجى من السلع الاستراتيجية والأساسية كالأرز والزيت والسكر، مشيرا ‏إلى أن الاحتياطى من تلك السلع آمن ويتعدى فى أغلبة الـ 6 أشهر.

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