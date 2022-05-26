مدبولى يستعرض نتائج تطوير مجمع الألومنيوم فى نجع حمادى

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تلقت طلبات من جانب عدد من المستثمرين للشراكة فى تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، مؤكدًا أن هناك رغبة حقيقية لتطوير المصنع، وتنفيذ توسعات به من أجل العمل على تغطية الاحتياجات المحلية من الألومنيوم.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع، الجارى دراسة تفاصيله مع الاستشارى العالمى "بكتيل"، هو إعادة تأهيل مجمع مصانع الألومنيوم بنجع حمادى البالغة طاقته الإنتاجية 320 ألف طن/ عام، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف إنتاج شركة مصر للألومنيوم يتم تصديره للخارج، وذلك لوجود طلب على منتجات الشركة.
ووجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية عمل توسع إضافى لإنتاج أنواع وقطاعات جديدة مطلوبة فى السوق المحلية، والتى يتم استيرادها حاليا.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير قطاع الأعمال العام شرح خلال الاجتماع نتائج دراسة شركة "بكتيل" العالمية لتطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادى، التى تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وتناولت الدراسة تحديد الإمكانيات الفنية الخاصة بأعمال التطوير المستهدفة لرفع كفاءة مصنع الألومنيوم، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى نتائج دراسة زيادة عدد القطاعات المنتجة من الألومنيوم ضمن مستهدفات المصنع الحالى للألومنيوم.
كما أشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم التنويه أيضا خلال الاجتماع إلى أن السوق المحلية تستهلك من 400 – 500 ألف طن طبقا للإحصاءات، يوفر مجمع الألومنيوم منها نحو 150 ألف طن، مع الوضع فى الاعتبار أن هناك قطاعات مختلفة من الألومنيوم.
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