«البحوث الإسلامية»: نحرص على التعاون وتبادل الخبرات العلمية مع أوزبكستان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية عمق العلاقات بين مصر وأوزبكستان على مر التاريخ، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الحضارة الإسلامية من خلال تسليط الضوء على أعلامها وحفظ تراثهم، وتعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم لإدراك ما قدموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدمه حاضرهم قياسا على ما قدمه ماضيهم.





وبحث الجانبان العمل على إعداد مذكرات تعاون فى الكثير من المجالات العلمية والبحثية، وتدريب الأئمة والدعاة، والاستعانة بعلماء الأزهر الشريف فى مجال تعليم اللغة العربية، إضافة إلى مناقشة شئون الطلاب الأوزباكيين الدارسين فى الأزهر الشريف.

وأعرب عياد عن سعادته بالتعاون العلمى المشترك، مؤكدا أن مجمع البحوث الإسلامية كأحد مؤسسات الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حريص على التعاون العلمى والثقافى وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية والمراكز البحثية بدولة أوزبكستان؛ وذلك فى إطار دور الأزهر العالمى.

من جهته، أكد رئيس الوفد الدور المهم الذى يقوم به الأزهر الشريف فى العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمى والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطى بعيدا عن الإفراط والتفريط، ولبيان حقيقة الدين الإسلامى وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، فى ظل التحديات المعاصرة التى يعيشها العالم أجمع.

وأوضح الاستعداد الكامل لتنفيذ كل أوجه التعاون مع مجمع البحوث الإسلامية سواء فى مجال التدريب والاستعانة بالأساتذة المتخصصين فى العلوم الشرعية بالأزهر، أو من خلال الاستفادة من الإصدارات العلمية وتدريس اللغة العربية التى تشهد اهتماما كبيرا فى تعليمها لديهم.