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القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 05:45 مساءً - محمد السيد - /700236/مصرتعزي-السنغال-فى-ضحايا-حادث-حريق-مستشفى-ببلدة-تيفاواني

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ الحزن وخالص التعازي لجمهورية السنغال الشقيقة، إثر حادث الحريق المُفجِع الذي اندلع بالأمس، الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢، في مستشفى ببلدة تيفاواني غرب البلاد وأسفر عن وفاة إحدى عشر طفلاً رضيعاً.

دوت الخليج

مصرتعزي السنغال فى ضحايا حادث حريق مستشفى ببلدة تيفاواني

كما أعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن صادق مواساتها لحكومة وشعب السنغال الشقيقة ولأمهات الضحايا وأسرهم كافة، مؤكدةً على تضامنها الكامل معهم في هذا الظرف الأليم.

وكان السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، أكد على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بمواصلة جهود الارتقاء والنهوض بالقارة الإفريقية والقضاء على كافة المعوقات التي تواجهها في شتّى المجالات الاقتصادية والسياسية والبيئية، وذلك في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس 25 مايو الجاري بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا بالاشتراك مع السفارات الإفريقية المُعتمدة لدى دولة الكويت.

هذا، وأشار السفير شلتوت إلى أن قمة المناخ التي ستقام في مصر في نوفمبر القادم ستتطرق إلى التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية والناتجة عن تغير المناخ، وكذا إلى سبل الحفاظ على البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما دعا المستثمرين الكويتيين في القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي في إفريقيا باعتباره أحد الموضوعات التي تأتي في مقدمة أولويات الدول الأفريقية، ولاسيّما أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قد أعلنوا أن عام 2022 هو "عام التغذية" تحت شعار "بناء المرونة في التغذية في القارة الأفريقية: تسريع رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".